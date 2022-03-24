كيروش: لدينا 23 لاعبا جاهزًا.. والمباراة ليست بين صلاح وماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى:

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية 23 لاعبا بقائمته لخوض مواجهة السنغال بالجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر بنهاية العام الجاري.

وأوضح كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة السنغال، أنه يعاني من الضغط لاختيار 11 لاعبا من بين القائمة المختارة لخوض المباراة.

وأكمل: "رأيت خلال الأيام الماضية حماس اللاعبين وتكريسهم جهودهم، فالفريق المصري به مجموعة مميزة جدًا من اللاعبين، أيًا كان الخصم الذي نواجهه فنحن يهمنا أنفسنا وأن نظهر بصورة أفضل".

وأضاف: "في أمم أفريقيا كنت سعيدًا لأن اللاعبين الاحتياطيين حين يشاركون يؤدون بصورة جيدة وكذلك اللاعبون الذين لم يشاركوا كانوا يدعمون زملائهم وكنت حزين لعدم تواجدي بالملعب لإدارة نهائي البطولة ولكنني كنت سعيدًا بحماس اللاعبين بالملعب رغم عدم تواجدي".

وأشار كيروش إلى أن مواجهة السنغال ستكون على شوطين: "المباراة غدًا في القاهرة ستكون الشوط الأول والشوط الثاني في السنغال، ولايوجد فريق يتأهل من نتيجة الشوط الأول، ولابد أن نكون جاهزون أيضًا لمباراة الشوط الثاني في داكار".

وتحدث المدرب البرتغالي عن السنغال: "فريق مثل السنغال تأهل من دور المجموعات في بطولة أفريقيا للدور الثاني من هدف وحيد من ضربة جزاء، الأهم هو الفوز والتحرك للمباراة التالية، نعد بأن نقدم أفضل المباريات، ونحاول أن نحرز الأهداف".

وأكد كيروش أن المباراة ستكون بين مصر والسنغال وليس محمد صلاح وساديو ماني، مشيرًا إلى أن الرقابة اللصيقة جزء من كرة القدم: "إذا ضغط لاعبو السنغال بلاعبين أو 3 لاعبين على صلاح، فبقية اللاعبين سيلعبون أمام 7 لاعبين فقط".

واختتم: "معنا مجموعة من اللاعبين يستطيعون خدمة مصر لمدة 5 أو 6 سنين مقبلة، الأهم لي العمل الجماعي مصر ذهنيًا كفريق سنكون أفضل منهم في الملعب".