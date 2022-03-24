كيروش ساخرًا ردًا على إصابة صلاح: ستكون معلومة جيدة لمدرب السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى:

قال المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، إن المنتخب لا يُعاني من أي إصابات قبل مواجهة السنغال.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره السنغالي مساء يوم غد الجمعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وردّ كيروش على إصابة محمد صلاح، بقوله:"ستكون معلومة جيدة لمدرب السنغال إذا تحدثت عن ذلك، أعرف مدرب السنغال جيدًا، وأعرف كيف يفكر، هو يحترم مصر كما نحن أيضا نحترم السنغال".

وتابع المدرب البرتغالي:"الجميع أسرة واحدة بالمنتخب وجئت لأوصل رسالة بأننا نُفكر جميعًا بصوت واحد وأسرة واحدة نعمل لهدف واحد واللاعبون يفكرون بنفس الطريقة"، قبل أن يُضيف:"مصطفى محمد جزء من الأسرة وجزء مهم وبعد نهاية كل مباراة لا يُهم من يُسجل أو من يمنع كرة خطيرة ولكن المهم الأداء الجماعي فالفريق حين يُسجل يكون سجل كله والفريق 11 لاعبًا يعملون داخل الملعب بقلب واحد وعقلية واحدة لإسعاد الجماهير".

واسترسل:"غدًا سنُقدم مباراة ولايوجد لدينا شيء نخسره، معنا لاعبين يؤدون بشكل جيد، نحاول تقديم كرة شيء بكرة ولكن الخسارة ستكون للسنغال بعدما توّجت بالنسخة الماضية من أمم أفريقيا وهذا يقلل من العبء علينا".

وأتم كيروش تصريحاته بقوله:"الأهم هو أن يكون لديك ثبات انفعالي لكي لا تتلقى أهداف العمل الدفاعي الجيد تصل من خلاله لنتائج إيجابية".