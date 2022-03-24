خاص.. فيريرا لم يطلب رحيل أي لاعب من الزمالك أو عقد صفقات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى مصدر بنادي الزمالك طلب جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، رحيل أي لاعب أو عقد صفقات جديدة خلال الفترة الحالية من الفريق الأبيض.

وذكر المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن فيريرا يسعى للارتقاء بالمستوى الفني للقائمة الحالية بنادي الزمالك.

وأشار المصدر أن فيريرا يسعى لتجهيز اللاعبين فنيا للمنافسة على البطولات المقبلة حتى نهاية الموسم، وهي الدوري وكأس مصر.

وتولى جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، مسؤولية الفريق خلفا لباتريس كارتيرون الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، فيما تتبقى له مواجهة ساجرادا الأنجولي في الأول أبريل المقبل، فيما يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط خلف الأهلي المتصدر.