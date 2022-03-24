السولية: كأس العالم أمنية كل اللاعبين.. والجمهور سيزيد دوافعنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد عمرو السولية لاعب منتخب مصر أن مواجهة السنغال في ذهاب المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم، ستزيد خلالها قوة الفراعنة بسبب الحضور الجماهيري الكبير.

ستاد القاهرة سيكون بالسعة الكاملة عندما يستضيف مواجهة مصر والسنغال في تصفيات المونديال، على أن يحل الفريق المصري ضيفا على منافسه الثلاثاء المقبل.

وأضاف السولية قائلاً :"أمنيتنا جميعا كلاعبين أن نشارك في كأس العالم، بعض اللاعبين في الفريق الحالي لم يشاركوا في المونديال الماضي، والذين شاركوا يريدون العودة".

وتابع متوسط ميدان منتخب مصر :"الجمهور سيمنحنا دافعا كبيرا أمام السنغال، وسيتمتع بنفس الروح والحماس الذي سيكون لدى اللاعبين في اللقاء".

وأنهى السولية :"لم ننسى ما حدث في نهائي أمم إفريقيا، وفوز السنغال بالبطولة على حسابنا بعد كل المجهود الذي بذلناه، هذه فرصتنا للرد، ونأمل في الصعود إلى المونديال على حسابهم".