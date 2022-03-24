الخليج 365 يكشف.. هل طلب إميان من الأهلي تفعيل بند شراء بادجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، حقيقة تلقي إدارة القلعة الحمراء، خطابًا من نادي إميان الفرنسي من أجل تفعيل بند شراء السنغالي أليو بادجي.

وكان بادجي انتقل إلى صفوف فريق إميان والذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع أحقية النادي الفرنسي في شراء اللاعب نهائيًا.

وقال المصدر، في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن هناك اتصالات ودية جرت من اللاعب والنادي الفرنسي مع الأهلي، لكن ليس هناك أي شيء رسمي حتى الآن.

وأشار المصدر، إلى أن الأهلي سيحصل على مليون و800 ألف دولار، إذا قرر نادي إميان تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب.

وأوضح المصدر، أن الأهلي حصل على 400 ألف دولار بعد إعارة اللاعب السنغالي إلى إميان في الصيف الماضي.

وشارك صاحب الـ24 عامًا، خلال الموسم الحالي في 26 مباراة مع إميان ليسجل 12 هدفًا بجانب صناعته ثلاثة أهداف حاسمة.

وخاض بادجي مع الأهلي 25 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية ليسجل 4 أهداف، كما صنع 8 أهداف حاسمة.

جدير بالذكر أن بادجي انتقل إلى الأهلي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي في يناير عام 2020، خلال حقبة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق السابق.