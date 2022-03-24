استئناف مباراة لبنان وسوريا بعد إخلاء الملعب من الجماهير إثر أحداث شغب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

شهد انتصار المنتخب السوري على مضيفه اللبناني في ملعب صيدا الدولي بالجولة قبل الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، أحداث شغب تسببت في توقف المباراة لأكثر من مرة.



وكانت النتيجة تشير لتقدم منتخب سوريا بثلاثية نظيفة، قبل أن يقرر الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم إيقاف المباراة؛ إثر أحداث شغب من الجماهير خلال الدقيقة 70.

وكان أحد لاعبي سوريا يحاول تنفيذ ركلة ركنية، ليجد جماهير لبنان ترمي بعض المقذوفات نحوه، بينها زجاجات مياه بلاستيكية، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب قبل أن يوقف المباراة بعدها بعدة دقائق.

وعقب توقف المباراة لدقائق أعاد الحكم استئناف اللعب، لكن في وجود انتشار كثيف لرجال الأمن، ثم قرر الحكم إيقاف المباراة مرة أخرى قبل نهاية الوقت الأصلي بعدما تكررت مشاهد الشغب بإلقاء مقذوفات مختلفة من المدرجات.

وبعد فترة من قرار الإيقاف، استؤنفت المباراة بعد إخلاء الملعب تماما من الجماهير ليتم استكمال الدقائق المتبقية من الوقت الذي احتسبه الحكم بدلا من الضائع.