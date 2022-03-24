الامارات | من الإمارات.. المنتخب السعودي يحتفل بالتأهل لمونديال 2022 (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن من الإمارات.. المنتخب السعودي يحتفل بالتأهل لمونديال 2022 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم المتواجدة حاليا في الإمارات بتأهل المنتخب رسميا إلى كأس العالم 2022 في قطر، قبل ساعات من خوض مباراته المقررة الخميس أمام نظيره الصيني على استاد نادي الشارقة وذلك إثر فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة الثانية.

ورفع المنتخب الياباني بهذا الفوز على أستراليا رصيده إلى 21 نقطة في حين تراجع المنتخب السعودي للمركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة.

من جهته، ذكر اتحاد كرة القدم السعودي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل رفع خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى وسمو الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعودي ولي العهد بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم في قطر.

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