هكذا تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

في خبر سار لعشاق كرة القدم في العالم العربي، تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي في مارس/آذار الجاري.



ستكون هذه المشاركة السادسة لمنتخب السعودية في المونديال، وهي الثانية على التوالي بعد التأهل لروسيا 2018.

لحق الأخضر بذلك برباعي آسيا المتأهل لكأس العالم 2022، وهم قطر صاحبة الأرض والجمهور وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على طريق المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، وكيف تأهل للمونديال؟

تتكون تصفيات كأس العالم 2022 آسيا من 4 أدوار رئيسية، يشارك في الدور الأول الفرق الـ12 الأقل تصنيفًا ويكون بنظام خروج المغلوب.

تنضم المنتخبات الـ6 الفائز إلى المنتخبات الـ34 في الدور الثاني، والذي يتكون من دور مجموعات يتكون من 8 مجموعات، يتأهل المتصدر للدور الثالث، بجانب أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثاني.

في هذا الدور، حصل المنتخب القطري على المركز الأول في مجموعته، فتأهل وصيفه منتخب عمان كأحد أفضل الثواني.

الدور الثالث يتكون من 12 منتخبًا يتم توزيعهم على مجموعتين، وفي النهاية يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لكأس العالم 2022 مباشرةً.

يقام الدور الرابع بنظام خروج المغلوب بين ثالث المجموعة الأولى وثالث المجموعة الثانية، والفائز يتأهل للملحق العالمي الذي سيواجه فيه خامس منتخبات أمريكا الجنوبية.

استهل المنتخب السعودي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا من الدور الثاني، ووقع في المجموعة الرابعة.

لم يخسر الأخضر خلال هذا الدور، ونجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 2.

استحق التأهل للدور الثالث على حساب منتخبات أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن، وحجز مقعده كذلك في كأس آسيا 2023.

أوقعت قرعة الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا منتخب السعودية في المجموعة الثانية، وكان الأخضر أمام تحدي قوي نجح فيه.

تواجدت منتخبات اليابان وأستراليا وعمان والصين وفيتنام في المجموعة، ورشح الكثيرون الساموراي والكونغر للتأهل المباشر، والصقور للمركز الثالث والتحول للملحق.

لكن المنتخب السعودي بهر الجميع، حيث نجح في التأهل لكأس العالم قبل مباراتيه الأخيرتين في المجموعة، وذلك بعد فوز اليابان على أستراليا في الجولة التاسعة.