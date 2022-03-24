صلاح الدين بصير لـ"الخليج 365": مواجهة مصر والسنغال متكافئة.. والمغرب سيتأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أكد صلاح الدين بصير نجم المغرب السابق أن منتخب بلاده سيتأهل إلى المونديال، بينما مواجهة مصر والسنغال متكافئة للغاية بين الفريقين.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال صلاح الدين بصير :"مباراة مصر والسنغال متكافئة إلى حد كبير، السنغال لديه نشوة الفوز بكأس الأمم الأمم وهذا يمنحهم حافزا كبيرا".

وأضاف اللاعب المغربي المعتزل :"السنغال لديها عناصر جيدة للغاية وخبرات كبيرة، على عكس منتخب مصر الذي يمتلك لاعبان أو ثلاثة فقط لديهم خبرات دولية كبيرة".

وتلعب مصر ضد السنغال يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، على أن ترد الزيارة يوم الثلاثاء المقبل في داكار، ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى كأس العالم.

وتابع بصير :"المباراة متكافئة بنسبة 50% إلى 50% بين مصر والسنغال، الفريق الذي سيتفوق ذهنيا وبدنيا ونفسيا سوف يتأهل، وشخصيا أتمنى تأهل مصر لتحقيق حلم المصريين".

وعن منتخب بلاده قال بصير :"المغرب سيتأهل إلى المونديال لأن عناصره أفضل، ويتمتع الفريق بتجانس كبير على مدار السنوات الماضية".

وأتم بصير :"المنتخب الكونغولي غامض إلى حد كبير، وليس لديه لاعبين مشهورين، لكن مساندة الجمهور المغربي ستساعد الفريق على تحقيق الفوز في النهاية".