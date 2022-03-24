أحمد الكاس يختار لمصراوي التشكيل الذي يُفضله لمصر أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال لاعب المنتخب الوطني السابق، أحمد الكاس، إنه يُفضل أن يبدأ محمد الشناوي أساسيًا في حراسة مرمى منتخب مصر لأنه الأكثر ثباتًا في المستوى بجانب خبراته الأكبر.

وأضاف الكاس، في تصريحات خاصة لمصراوي:" الشناوي في المباريات الأخيرة كان جيدًا للغاية مع الأهلي خاصة أمام صنداونز أما أبو جبل لم يكن موفقًا في بعض المباريات، كما أن اللعب بحمدي فتحي أفضل لأنه نشيط ويقوم بالشق الدفاعي بشكل جيد للغاية وزيزو أيضًا لابد أن يكون أساسيًا لأن لديه إمكانيات كبيره ولديه مقدرة على فتح اللعب في الشق الهجومي".

ويُفضل لاعب المنتخب الوطني السابق أن يبدأ المدير الفني البرتغالي، كارلوس كيروش للمباراة كالتالي:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، محمود حمدي "الونش"، عمر كمال، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمر السولية، أحمد السيد "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.