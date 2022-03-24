قمة البوندسليجا بين بايرن ودورتموند في 23 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

حددت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم 23 أبريل المقبل موعدا لمباراة قمة البوندسليجا التي تجمع بين بايرن ميونخ المتصدر وبوروسيا دورتموند الوصيف.

وقبل سبع جولات من نهاية الموسم يتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا بفارق ست نقاط عن دورتموند قبل مباراتهما في ميونخ التي تنطلق في السادسة ونصف مساء بتوقيت جرينتش.

وانتهت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين هذا الموسم بفوز النادي البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس أن ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا بين صاحب المركز الثالث من القاع بدوري الدرجة الأولى وصاحب المركز الثالث بالدرجة الثانية، سيقام يومي 19 و23 مايو المقبل، ولكن هذا الموعد قد يخضع للتعديل حال تأهل هامبورج المنافس بدوري الدرجة الثانية إلى نهائي لكأس ألمانيا.