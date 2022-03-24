بعد صعود السعودية.. فرصة تاريخية في انتظار المنتخبات العربية بمونديال قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365 :

حجز بشكل رسمي المنتخب السعودي بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ الأخضر السعودي، بعد فوز اليابان على أستراليا بهدفين دون رد على ملعبه ووسط جماهيره، ليمنح الأخضر فرصة الصعود لكأس العالم دون النظر لمباراة الصين والمقرر لها مساء اليوم بجانب مباراة أستراليا في الجولة الأخيرة.

ومن الممكن أن تشهد نسخة مونديال قطر أكبر تواجد عربي في كأس العالم على مر التاريخ، حيث شهدت النسخة الماضية والتي أقيمت بروسيا تواجد خمسة منتخبات عربية بواقع كل من: (مصر والسعودية والجزائر وتونس والمغرب).

وستشهد النسخة الجديدة تواجد المنتخب القطري (المستضيف) والسعودي بصورة رسمية -حتى الآن- كما هناك فرصة لصعود منتخبات عربية أخرى من قارة آسيا وأفريقيا.

ومن المتوقع أن يتواجد منتخب عربي آخر من قارة أسيا عن طريق الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال سواء الإمارات أو لبنان أو العراق من المجموعة الأولى، حيث يقبع المنتخب الإماراتي في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، متفوقًا على منافسه اللبناني صاحب المركز الرابع برصيد ست نقاط، كما يتواجد المنتخب العراقي في المركز الخامس بخمس نقاط.

ويصطدم المنتخب الإماراتي بالمنتخب العراقي اليوم في السابعة مساءً وفي حال الفوز في مباراة وتعادل في آخرى سيخوض الملحق، ويحتاج المنتخب اللبناني للفوز في المباراتين وتعثر المنتخب الإماراتي في أي لقاء من أجل خوض الملحق أمام المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

وينتظر من بعيد أيضًا المنتخب العراقي ولكن خوضه للملحق الآسيوي يعتمد على نتائج منتخبات الإمارات ولبنان، حيث ينتظر منتخب "أسود الرافدين" مباراتين أمام كل من الإمارات اليوم وهي مباراة مفصلية للمنتخبين، واللقاء الأخير سيكون أمام المنتخب السوري صاحب المركز الأخير بنقطتين.

وفي حال نجاح أي من الثلاث منتخبات عربية في الفوز بالملحق أمام منتخب أستراليا، ستكون هناك مواجهة أمام المنتخب صاحب المركز الخامس من أمريكا الجنوبية من أجل خطف بطاقة التأهل للمونديال.

أما عن قارة أفريقيا، فهناك أربع منتخبات لديهم فرصة كبيرة للتواجد في مونديال قطر، سواء كان المنتخب المصري والذي يستعد لمواجهة السنغال، أو المنتخب التونسي والذي سيواجه مالي، وكذلك المنتخب المغربي والذي سيصطدم بالمنتخب الكونغولي والجزائر والذي تنتظره مباراة نارية أمام نظيره الكاميروني.

ومن خلال مشوار المنتخبات العربية في قارتي آسيا وأفريقيا، فهنا الفرصة ستكون رائعة لتواجد سبع منتخبات عربية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بعد ضمان السعودية وتواجد قطر بسبب استضافتها البطولة وهناك منتخب عربي آخر بآسيا سيخوض الملحق، وأربع منتخبات عربية بقارة أفريقيا بواقع كل من: (مصر والمغرب والجزائر وتونس).