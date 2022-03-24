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السعودية إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة

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المنامة - ياسر ابراهيم - إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة

الخميس, 24 مارس, 2022 - 03:12 مساءً

المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي.
 
بلغت السعودية اليوم الخميس نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، بعد فوز اليابان القاتل على أستراليا 2-صفر في سيدني، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم كأس العالم 2022 في قطر.
 
وتأهلت السعودية قبل مواجهتها المرتقبة أمام الصين في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة في الشارقة بعد أن ضمنت حلولها في أحد المركزين الأول والثاني بسبب ابتعادها عن أستراليا بفارق 4 نقاط مع تبقي مباراة وحيدة لأستراليا ستخوضها في الجولة الأخيرة أمام السعودية.
 
ورفعت اليابان التي تأهلت رسمياً رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات.
 
ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى مونديال قطر، فيما يتواجه ثالثا المجموعتين والفائز بينهما يلاقي خامس تصفيات أميركا الجنوبية في ملحق دولي لحجز بطاقة المونديال.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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