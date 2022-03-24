الامارات | مشهد غريب بدوري خليجي في توقيت حساس جداً (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد غريب بدوري خليجي في توقيت حساس جداً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت مباراة العربي والقادسية في نصف نهائي كأس الاتحاد الكويتي، الأربعاء، جدلاً واسعاً بعدما شهدت حالة غريبة على ملاعب كرة القدم كانت كفيلة في تغيير مجرى المباراة بالكامل وفي توقيت حساس جداً.

وبدأت القصة من ركلات الترجيح التي لجأ إليها الفريقان بعد التعادل في الوقتين الأصلي 2-2، إذ نفذ لاعب العربي الركلة السادسة بعد تعادل الفريقين في أول خمس ركلات فأطلق كرة صاروخية بين الخشبات الثلاثة ولكن الكرة اخترقت الشباك وأكملت طريقها خارج المرمى فظن الحكم أن الكرة ضاعت على فريق العربي ليطلق صافرة النهاية إلا أن لاعبي الأخير اعترضوا بشدة.

وعلى الرغم من عدم وجود تقنية الفيديو "الفار" إلا أن حكم المباراة اتخذ قراراً باستكمال ركلات الترجيح، والتراجع عن عدم احتساب الركلة، واستمرت المباراة المثيرة حتى حقق العربي الفوز بنتيجة 6-5 ويتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة النصر الذي فاز على الكويت في نصف النهائي بركلات الترجيح أيضا 5-3.

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