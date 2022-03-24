شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. أهداف مباراة لبنان وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نشتعرض فيديو أهداف مباراة لبنان وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022.



ويستضيف منتخب لبنان نظيره السوري، الخميس، على ملعب صيدا الدولي، في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وفي الدقيقة 14 من عمر المباراة، نجح علاء الدالي في تسجيل هدف التقدم للمنتخب السوري.

شاهد فيديو أهداف وملخص مباراة لبنان وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022