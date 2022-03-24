الامارات | "هَيّا".. بطاقة إلزامية للمشجعين في كأس العالم "قطر 2022"

شكرا لقرائتكم خبر عن "هَيّا".. بطاقة إلزامية للمشجعين في كأس العالم "قطر 2022" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية عن إطلاق برنامج "بطاقة هَيّا" التي تشكل بوابة الدخول الحصرية لحضور مباريات كأس العالم "قطر 2022"، وبوابة حجز أماكن الإقامة خلال البطولة المرتقبة التي تتواصل منافساتها من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويتعيّن على المشجعين حاملي تذاكر مباريات المونديال تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هَيّا الإلزامية لحضور المباريات، والتي توفر للمشجعين من داخل قطر وخارجها عدداً من المزايا، إضافة إلى الدخول إلى الملاعب المونديالية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات، كما تتيح للجمهور من خارج قطر الحصول على تصريح دخول إلى الدولة، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.

ويمكن للمشجعين من خارج قطر حجز أماكن إقامتهم من خلال منصة البلد المضيف الرسمية، التي توفر خيارات متنوعة ستطرح على مدار العام الحالي، ومنها الوحدات السكنية والفلل والفنادق العائمة وغيرها. ويستطيع المشجعون حجز أماكن إقامتهم عبر وسائل أخرى خارج إطار منصة البلد المضيف كالمواقع الإلكترونية والسياحية وغيرها.

ويجب على المشجعين القادمين من خارج قطر متابعة اشتراطات وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بمتطلبات السفر إلى الدولة. وتواصل قطر استعداداتها لتنظيم النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، حيث تقع كافة الملاعب على مسافة قريبة من وسط مدينة الدوحة، بما يسهم في خفض تكاليف السفر على المشجعين، والحد من البصمة الكربونية للأنشطة المرتبطة باستضافة البطولة.

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