المنتخب السعودي يتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، عقب هزيمة منتخب أستراليا أمام اليابان.



وخسر منتخب أستراليا أمام اليابان بنتيجة 0-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الخميس، على ملعب واسترن سيدني، في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة، حتى نجح المنتخب الياباني في تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه كاورو ميتوما في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، نجح المنتخب الياباني في تسجيل الهدف الثاني، ليؤكد فوزه بالمباراة.

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 21 نقطة يحتل بها صدارة المجموعة الثانية، بفارق نقطتين أمام المنتخب السعودي الذي لعب مباراة أقل.

وبذلك يتأهل منتخبا اليابان والسعودية إلى نهائيات كأس العالم 2022 بشكل رسمي، بعدما تأكد حصول منتخب أستراليا على المركز الثالث المؤهل إلى ملحق كأس العالم.