شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الإغراءات الخليجية لبيع الشناوي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو النادي الأهلي رفضهم رحيل محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تلقيه عروضا خلال الفترة الأخيرة أبرزها من نادي النصر السعودي الذي جدد اهتمامه بضم قائد الأهلي في الصيف المقبل.

وكشفت تقارير صحفية عن تجديد النصر السعودي اهتمامه بضم محمد الشناوي في الصيف المقبل.

ورغم رفض الأهلي من قبل انتقال الشناوي إلى النصر السعودي، ولكن إدارة الأخير متمسكة بضم الحارس الدولي وترى أن الإغراءات المالية سواء للاعب أو ناديه ستغير موقفهم الرافض لبيعه في الصيف المقبل.

ويتمسك الأهلي ببقاء الشناوي باعتباره من أهم عناصر الفريق الأحمر وكابتن الفريق ويعول عليه الجهاز الفني كثيرا داخل غرفة خلع الملابس بخلاف دوره الفني والقيادي داخل الملعب، لذا تتحفظ على مناقشة أية عروض تخصه أيا كانت المغريات.

كما تأتي فكرة عدم وجود بديل للشناوي على نفس مستواه سواء في صفوف الأهلي أو خارجه من ضمن الأسباب التي تدفع مسئولي القلعة الحمراء لرفض رحيل القائد والتمسك باستمراره، في ظل عدم الاقتناع التام داخل الأهلي بإمكانيات الثنائي علي لطفي والحارس الصاعد مصطفى شوبير الذي تنقصه الخبرات.