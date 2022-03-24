شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعالج الأخطاء والثغرات قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض هيثم شعبان المدير الفنى لفريق سيراميكا الاسترخاء ، وطالب لاعبيه بالجدية والالتزام خلال التدريبات الاخيرة ، والتى يحرض فيها على أستغلال فترة توقف الدورى التي يخوض فيها منتخبنا الوطنى مباراتى السنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، لتصحيح الاخطاء وعلاج الثغرات.

ويحرص هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، على الاجتماعات المستمرة مع لاعبيه قبل التدريبات للتحدث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد والتحضير للمرحلة المقبلة لفريق سيراميكا والتى يستهلها بمواجهة فيوتشر يوم 15 أبريل المقبل على ملعب المقاولون العرب في التاسعة النصف مساء ضمن الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 14 نقطة.

وبعد مرور 13 جولة يعد فريق سيراميكا أكثر الفرق تحقيقا للتعادل برصيد 8 مباريات، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويأتي في المركز الثانى بين قائمة الفرق الأكثر تحقيقا للتعادل منذ انطلاق الموسم الجديد المصرى البورسعيدى برصيد 7 مباريات بالتساوى مع فريق غزل المحلة.

صعد سيراميكا إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات والخسارة في 3 مواجهات ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 13 هدفا.