شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستعين بمباراتى صن داونز لكشف "ثغرات" الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الاتحاد السكندرى تدريباته بقيادة عماد النحاس المدير الفني الجديد والذي تولي المسؤولية خلفا لحسام حسن ، ويبدأ مشواره بمواجهة الاهلى يوم 6 إبريل المقبل ضمن الجولة الثانية عشر للدورى .

وبدأ النحاس في متابعة مباريات الاهلي الأخيرة وبخاصة التي خاضها أمام صن داونز الجنوب أفريقي في دورى الأبطال ، حيث يهدف النحاس للوقوف علي نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين .

كان الجهاز الفني لسيد البلد قد أتفق علي خوض تجربة ودية قوية أمام فريق فاركو يوم السبت المقبل ضمن الاستعدادا للقاء الاهلي .

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري برصيد ١٤ نقطة.

وتدرب الفريق صباح اليوم بمقر النادى بسموحة على ان يخوض التدريب المسائى بمعسكر الفريق فى برج العرب والذى وصفه النحاس بانه سيكون عنوانه الالتزام والجدية.

واشاد النحاس بالروح العالية للاعبين مؤكدا انها ستكون كلمة السر لتصحيح المسار بالقلعة الخضراء.