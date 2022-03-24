شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيم حفلا لتكريم الأم المثالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إقامة حفل لتكريم الأم المثالية فى السادسة والنصف مساء بالصالة المغطاة رقم 1، بمناسبة احتفالات عيد الأم ويوم المرأة.

ينظم الاحتفالية ثنائى مجلس الإدارة مريم رزق وبسنت جوهر بالتعاون مع إدارة النشاط الاجتماعى، ويتضمن الحفل فقرات فنية وغنائية وشعرية، ومن المقرر حضور المستشار مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة لتسليم الأمهات المثاليات درع النادى وشهادات التقدير.

من ناحية أخرى التقى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع عمرو زكى نجم الفريق السابق بمكتبه أمس الأربعاء فى حضور والدته وشقيقه، ورحب رئيس الزمالك باللاعب معلنا تعيينه نائبا لرئيس قطاع الناشئين بالنادى.

وشهدت الجلسة تواجد أحمد مرتضى وجمال عبد الحميد وعلاء مقلد ومريم رزق ومحمود طه أعضاء مجلس الإدارة، كما تواجد إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد إلى جانب أيمن عبد العزيز مدرب الفريق السابق.

ووجه عمرو زكى الشكر لمجلس إدارة النادى على دعمه ومساندته فى محنته الأخيرة، وقال عمرو زكى فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى: "أشكر مرتضى منصور على الوقوف بجانبى فى محنتى، وأشكر نادى الزمالك الذى اعتبره بيته وأنا أحد أبنائه ومشجعيه".

أضاف عمرو زكى: "شرف لى أن أتواجد داخل نادى الزمالك وخدمته فى أى منصب"، تابع تصريحاته: "أشكر أحمد مرتضى الذى حرص على دعمى وتكريمى داخل بيتى، كما أنه كان سببا فى انضمامى للزمالك بعد عودتى من روسيا".