شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال.. محسن صالح: المنتخب فى حاجة للاعب "رقم 12" مشجع وليس متفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن صالح نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق أن المنتخب فى حاجة للاعب رقم 12 وهو الجمهور المشجع وليس المتفرج لتخطى عقبة السنغال، في المباراة المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة فى ذهاب الدور الفاصل للتأهل لكأس العالم.

وكتب محسن صالح عبر حسابه على موقع "تويتر": "مباراة مصر والسنغال تحتاج للاعب رقم 12، المنتخب فى حاجة إلى مشجعين وليس متفرجين ومحللين يؤازرون اللاعبين بالهتافات والغناء والتصفيق والتعليقات الإيجابية".

وأضاف: "لا نريد متفرجين سلبيين وناقدين وناقمين.. نحن فى حاجة لروح الفريق وللجمهور الذى أوصلنا بحماسه وتشجيعه لكأس العالم تسعين".

وكان كارلوس كيروش قد أكد فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعبون بخير وجاهزون للمباراة ولا توجد لدينا إصابات، والكل يعرف أهمية المباراة ونتأهل منها إلى كأس العالم، وده السبب اللى خلى كل اللاعبين لديهم الثقة أنها تفوز بهذه المباراة، ومن الطبيعى أنها ليست سهلة علينا ولا على السنغال".

وأضاف كيروش: "المباراة هتكون 180 دقيقة أول 90 هتكون هنا فى القاهرة والـ90 دقيقة الأخرى فى السنغال، طبيعى أن يكون اللاعبين متحمسين ولديها تحدى قوى وجاهز لعمل أى شىء من أجل التأهل كلنا ندرك حجم المسئولية التى علينا".

وأوضح مدرب المنتخب: "أقول للجماهير المصرية مباراة الجمعة محتاجين الـ100 مليون مصرى على قلب رجل واحد، ونحترم منتخب السنغال ومعانا 48 ساعة نضع فيها أعلام مصر فى كل نوافذ المنازل والشوارع ونشجع المنتخب، ونطلب من الآباء المصريين أن يلبسوا أطفالهم تيشيرت منتخب مصر يوم الجمعة ومحتاجين يكون الجمهور متحمس ومساندة وأنا عارف أنه هيآسى خلال المباراة لأننا سنلاعب منتخب قوى زى السنغال، وأطالبهم بارتداء قميص المنتخب ويكونوا اللاعب رقم 12 ومن الممكن أن نخرج محمد صلاح وننزل اللاعب رقم 12".