شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن عن حكام الزمالك وساجرادا فى ختام دور المجموعات الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم موزمبيقي لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة "الأول من أبريل المقبل" في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون طاقم التحكيم من: سيلسو ارميندو الفاكاو حكم ساحة، ويعاونه كل من أرسينيو مارينجولي مساعدا أول، وأوليفيو أدريانو سايمون مساعدا ثانيا، وأرتور أدريانو الفينار حكما رابعا.

من ناحية أخرى يستغل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ، فترة التوقف الحالية في الدوري لمشاركة المنتخب في مباراتي السنغال بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك في إعادة توظيف عدد من اللاعبين لسد العجز في صفوف الفريق وتعود اللاعبين علي خطة اللعب الجديدة التي يطبقها فيريرا منذ توليه المهمة.

وقام فيريرا بتغيير خطة اللعب التي كان يلعب بها الزمالك من 4 / 2 / 3 / 1 الي 4 / 3 / 3 وهو ما جعل فيريرا مضطر لتعديل وتوظيف أماكن ومراكز اللاعبين ليتماشوا مع الخطة الجديدة ، وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين هو يوسف أوباما الذي يجيد في مركز صانع اللعب وهو المركز الذي اختفي مع الخطة الجديدة ، ليدرس فيريرا الدفع باوباما في مركز الوسط بجوار طارق حامد وامام عاشور ليصبح ثلاثي الوسط أوباما وطارق وعاشور ، علي ان يلتزم طارق حامد بالواجبات الدفاعية، ويقوم الثنائي امام عاشور وأوباما بعمل المساندة الهجومية لثلاثي الهجوم.

كما يبحث فيريرا تغيير مركز اسلام جابر ليكون في الظهير الأيمن لسد العجز في هذا المركز في ظل تراجع مستوى حمزة المثلوثي وحازم امام ، لحين التعاقد مع ظهير ايمن مميز او عودة عمر كمال عبد الواحد من الإعارة لفريق فيوتشر، فيما يبحث فيريرا توظيف محمد عبد الغني في مركز الوسط المدافع ليكون بديلا لطارق حامد في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمحمد اشرف روقا الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.