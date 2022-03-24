شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. وليد سليمان يكشف أسباب خسارة الدورى والسوبر الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يحكيها وليد سليمان لاعب الأهلى عن رد الفعل عقب خسارة لقب الدورى والسوبر فى الموسم الماضى 2020 / 2021 ، قائلا: "لما نخسر بطولة الأمر يكون صعب أوى وجمهورنا مش متعود على كده، وكان عندنا ضغط مباريات وعدم انتظام الجدول وسفر إلى أفريقيا ونلعب مباراة كل 48 ساعة أو 3 أيام وهو أمر صعب وهذه من ضمن الأسباب التى لعبت دورا فى خسارة البطولتين".

وعما دار داخل غرف الملابس بعد خسارة الدورى أكد: الأمر كان صعبا وقلنا خسرنا بطولة وعايزين نصالح جمهورنا خاصة كنا قريبين وفارقين عن الزمالك برصيد 6 نقاط، لكن خسرنا البطولة، وعشان كده لازم نصالح الجمهور واتفقنا لازم نرجع نلم بعضنا من تانى وده كان كلامنا فى غرف الملابس".

وتابع "مريت بظروف زى كده فى الأهلى وعارف شعور الجمهور وقلت للعيبة فى أقرب مباراة عايزين نصالح جمهورنا والموسم كان خلص وكان فيه معسكر منتخب واللعيبة الدوليين مخدتش راحة للأمانة، وخسرنا السوبر المصرى قدام طلائع الجيش وملحقناش نصالح الجماهير، ووعدنا جمهورنا بعدم خسارة أى بطولة تانية".

وعن خصم 300 ألف جنيه من مستحقات اللاعبين بعد خسارة لقب السوبر المصرى "نتقبل أى شىء من النادى وحسينا إننا زعلنا جمهورنا وموسيماني لم يشتكي بعد توقيع غرامة عليه، وده مش موضوع شاغل اللعيبة، ونفس الموضوع حدث بعد الخسارة الكبيرة من صن داونز وتقبلنا وكان بقيمة أكبر من الخصم عقب السوبر وكانت عبارة عن 10% من عقود اللاعبين فى هذا الموسم ومزعلناش لأن الأهلى مش بيتأخر علينا وبعدها رجعنا خدنا أفريقيا مرتين".

وأضاف "زعلانين عن الموقف اللى كنا فيه إننا نخسر بطولتين فى وقت قليل ولو خسرنا بطولة بنحاول نعوض بسرعة عشان نصالح جمهورنا".