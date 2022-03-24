شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أودينيزى الإيطالى: الأهلى "بيتى".. وتلقيت عرضا من تورينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صلاح باشا لاعب أودينيزى الإيطالى عن مشواره مع فريقه، مؤكدا أنه يلعب مع أودينيزى منذ 4 مواسم، وسعيد لاكتساب الخبرات مع الفريق الإيطالى.

وقال باشا فى تصريحات نقلتها قناة الأهلى "أنا أجيد اللعب فى مركز رأس الحربة وتحت رأس الحربة أيضا وهداف فريقى منذ 4 مواسم وأتدرب مع الفريق الأول".

وشدد: "وصلنى عرض من نادى تورينو الإيطالى فى الموسم الحالى ونادى أودينيزى رفض انتقالى له وهو صاحب الحق فى تقرير مصيرى وانتقالى من عدمه".

وأضاف: "أتابع الأهلى دائما وهو بيتى ولعبت عامين فى قطاع ناشئى القلعة الحمراء وأتمنى دائما التوفيق له".