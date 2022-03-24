شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال .. هدف يفصل محمد صلاح عن معادلة رقم عمرو زكى بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الدولى المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر، عن تسجيل هدف في شباك منتخب السنغال، في المباراة المقرر لها غدا الجمعة في أولى المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

ويسعى محمد صلاح في تسجيل هدف في السنغال لرفع رصيده من الأهداف في تصفيات أفريقيا لكأس العالم ومعادلة أهداف عمرو زكى صاحب الـ12 هدفا، حيث سجل صلاح حتى الآن 11 هدفا ويسعى لهز شباك السنغال لأول مرة في مشواره مع المنتخب المصرى.

ونجح 9 لاعبين في هز شباك منتخب السنغال بقميص منتخب مصر خلال 14 مباراة تواجه فيه الفراعنة مع أسود التيرانجا، والتي يتقدمهم عمرو زكى الذى نجح في تسجيل 3 أهداف آخر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2006.

ويلتقى منتخبا مصر والسنغال فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضي، والتى حسمها منتخب السنغال، ليُتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح.

سيكون موعد مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، هو غدا الجمعة فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبى.