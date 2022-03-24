شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الشارع الرياضى المصرى المباراة المرتقبة بين منتخبى مصر والسنغال غدا الجمعة على استاد القاهرة، فى ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يتجدد اللقاء إيابا بعد 4 أيام فى العاصمة السنغالية داكار.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدى "الونش" – محمد عبدالمنعم – عمر كمال.

خط الوسط: محمد الننى – حمدى فتحى - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

وخاص المنتخب الوطنى تدريباته الجماعية أمس الأربعاء فى ثالث أيام المعسكر المقام حاليا على ملعب الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة السنغال المقرر لها غدا الجمعة فى ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المنضمين للقائمة وعددهم 23 لاعبا، كما منح البرتغالي كيروش ربع ساعة في بداية المران لوسائل الإعلام لتصوير جزء من المران.

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