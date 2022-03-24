تعرف على مواعيد فتح وغلق استاد القاهرة فى مباراة مصر والسنغال غداً

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخبا مصر والسنغال غدا الجمعة على استاد القاهرة، فى ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يتجدد اللقاء إيابا بعد 4 أيام فى العاصمة السنغالية داكار.

ومن المقرر أن يتم افتتاح بوابات استاد القاهرة لدخول الجماهير من الساعة الـ2 ظهرا، على أن يتم إغلاق بوابات الاستاد الساعة 7 مساء أمام المشجعين.

ويدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تغيير طريقة اللعب أمام السنغال، بعد عودة محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلى، لقائمة الفراعنة قبل مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويعتمد كيروش على طريقة 4 / 3 / 3 مع منتخب مصر، لكنه قد يفكر فى تغيير الطريقة إلى 4 / 2 / 3 / 1، لتنشيط الهجوم فى مباراة الذهاب لتحقيق الفوز فى القاهرة من أجل تسهيل المهمة فى لقاء العودة فى داكار يوم 29 مارس الجارى.

وأعلن البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، وشهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح ، خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.