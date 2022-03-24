شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد فتح وغلق استاد القاهرة فى مباراة مصر والسنغال غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخبا مصر والسنغال غدا الجمعة على استاد القاهرة، فى ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يتجدد اللقاء إيابا بعد 4 أيام فى العاصمة السنغالية داكار.
ومن المقرر أن يتم افتتاح بوابات استاد القاهرة لدخول الجماهير من الساعة الـ2 ظهرا، على أن يتم إغلاق بوابات الاستاد الساعة 7 مساء أمام المشجعين.
ويدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تغيير طريقة اللعب أمام السنغال، بعد عودة محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلى، لقائمة الفراعنة قبل مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ويعتمد كيروش على طريقة 4 / 3 / 3 مع منتخب مصر، لكنه قد يفكر فى تغيير الطريقة إلى 4 / 2 / 3 / 1، لتنشيط الهجوم فى مباراة الذهاب لتحقيق الفوز فى القاهرة من أجل تسهيل المهمة فى لقاء العودة فى داكار يوم 29 مارس الجارى.