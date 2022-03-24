شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال.. المران الأخير لأسود التيرانجا فى الخامسة والنصف مساء باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد أليو سيسيه المدير الفنى لمنتخب السنغال، الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، موعدا للمران الوحيد والأخير لأسود التيرانجا باستاد القاهرة الدولى، قبل مباراة الغد أمام منتخب مصر فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرغب آليو سيسيه فى الحفاظ على إنجازه القارى بخطوة جديدة ضمن له البقاء على مقعد المدير الفنى والتواجد فى شتاء قطر المنتظر.

وخاص المنتخب الوطنى تدريباته الجماعية أمس الأربعاء في ثالث أيام المعسكر المقام حاليا على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة السنغال المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

شهد المران مشاركة جميع اللاعبين المنضمين للقائمة وعددهم 23 لاعبا، كما منح البرتغالي كيروش ربع ساعة في بداية المران لوسائل الإعلام لتصوير جزء من المران.

ويشهد المعسكر المغلق للمنتخب حالة من التركيز الشديدة بين اللاعبين والجهاز الفني أملا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود التيرانجا الجمعة المقبل تسهل على الفراعنة المأمورية في لقاء الإياب الذى يقام الثلاثاء المقبل في داكار.