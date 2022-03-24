موعد مباراة منتخب مصر أمام السنغال والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة منتخب السنغال على استاد القاهرة غدًا الجمعة فى إطار منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال عن القارة السمراء.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام السنغال والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين منتخب مصر والسنغال على استاد القاهرة فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة بتوقيت مصر بحضور جماهير يتجاوز 60 ألف متفرج، من المقرر أن تذاع على قناتى أون سبورت 1 و2.

موعد مباراة العودة لمنتخب مصر أمام السنغال في الدور الحاسم لتصفيات المونديال

فيما تحدد يوم الثلاثاء المقبل فى السابعة مساء موعدا لمباراة العودة، والتى تقرر لها على ملعب أولمبى الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.

كيروش يضع الليلة خطة الفراعنة لاصطياد أسود السنغال

يختتم لاعبو المنتخب المصرى لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش استعداداتهم على ملعب الدفاع الجوى لملاقاة السنغال غدا على استاد القاهرة الدولي فى مباراة الذهاب المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يتواجد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر وبرفقته محمد صلاح قائد الفريق للحديث بالمؤتمر الصحفى الذى يقيم اليوم للحديث عن مواجهة منتخب السنغال.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى و فى خط الدفاع احمد فتوح و محمود الونش و محمد عبد المنعم و عمر كمال عبد الواحد و فى خط الوسط حمدى فتحى و عمرو السولية و محمد الننى وفى الهجوم محمد صلاح و مصطفى محمد و محمود حسن " تريزجيه " .

واطمأن الجهاز الفنى والطبى على جاهزية محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، ولحاقه بمباراة السنغال، بعدما خضع اللاعب لبرنامج تأهيلى فى المعسكر ليتأكد من جاهزيته، حيث كان يعانى من آلام فى وجه القدم.