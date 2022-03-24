الامارات | 3 ذهبيات لـ"جودو الإمارات" في بطولة العرب بالأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ذهبيات لـ"جودو الإمارات" في بطولة العرب بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج منتخب الإمارات للجودو لفئة الشباب بـ 3 ميداليات ذهبية في إنجاز غير مسبوق لأول مرة في تاريخه، وذلك مع انطلاق منافسات البطولة العربية للمنتخبات والأندية أمس. وحصل البطل الإماراتي حارب عبدالرحمن جمعة علي ذهبية وزن فوق 100 كجم، بعد ان تخطى أبطال الأردن والسعودية، فيما نال زميله الصاعد أحمد جاسم الثميري ذهبية وزن تحت 60 كجم، بفوزه على ابطال الجزائر والأردن والعراق، ثم سوريا في النهائي، وتوج البطل سعيد النقبي بذهبية وزن تحت 73 كجم متخطيا أبطال العراق وسوريا، والكويت، وفلسطين، ثم الأردن في النهائي.

وتلقت البعثة تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الامارات للمصارعة والجودو بالإنجاز، مثمنا جهود الشاب في احراز لقب غالي ومهم وغير مسبوق، مشيرا إلى أنه سيكون حافزا لبقية أعضاء المنتخب من اجل تحقيق المزيد من النتائج الايجابية خلال منافسات البطولة التي تضم العديد من المنتخبات القوية.

وقال بن ثعلوب: "تتويج المنتخب يأتي ترجمة للدعم والرعاية المباشرة من قبل القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ويعكس أيضا سلامة الخطط والبرامج التي وضعها الاتحاد وتولي اهتماما كبيرا بقطاع المراحل السنية".

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