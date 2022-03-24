تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الصيني على ملعب الشارقة بالإمارات، الخميس، في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.



تقارير صحفية سعودية كشفت عن التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مواجهة الصين، حيث ينوي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الدفع بالقوة الضاربة لضمان التأهل لكأس العالم.

ويحتاج الأخضر متصدر مجموعته في تصفيات المونديال إلى الفوز على الصين لضمان التأهل المباشر لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب السعودي مباراة الصين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: أحمد شراحيلي وعبدالإله العمري وياسر الشهراني وسعود عبدالحميد.

خط الوسط: فهد المولد ومحمد كنو وعلي الحسن وسلمان الفرج.

خط الهجوم: سالم الدوسري وصالح الشهري.