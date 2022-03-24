شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال.. مدحت شلبى: نفسى أشوف البلكونات متزينة بعلم المنتخب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى مدحت شلبى المصريين بتعليق علم مصر فى البلكونات لتتزين البيوت بأعلام مصر قبل مواجهة السنغال غدا الجمعة فى ذهاب الدور الفاصل للتأهل لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها فى قطر.

وقال مدحت شلبى، خلال تصريحات فى قناة أون تايم سبورتس 2، "نفسى أشوف البلكونات متزينة بأعلام مصر، وده هيدل على الوطنية والانتماء والوقوف خلف المنتخب فى مباراة مهمة لتحقيق حلم المونديال.

وكان كارلوس كيروش قد أكد فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعبون بخير وجاهزون للمباراة ولا توجد لدينا إصابات، والكل يعرف أهمية المباراة ونتأهل منها إلى كأس العالم، وده السبب اللى خلى كل اللاعبين لديها الثقة إنها تفوز بهذه المباراة، ومن الطبيعى إنها ليست سهلة علينا ولا على السنغال".

وأضاف كيروش: "المباراة هتكون 180 دقيقة أول 90 هتكون هنا في القاهرة والـ90 دقيقة الأخرى في السنغال، طبيعى أن يكون اللاعبون متحمسين ولديها تحدٍ قوى وجاهز لعمل أي شيء من أجل التأهل كلنا ندرك حجم المسئولية التي علينا".

وأوضح مدرب المنتخب: "أقول للجماهير المصرية مباراة الجمعة محتاجين الـ100 مليون مصري على قلب رجل واحد، ونحترم منتخب السنغال ومعانا 48 ساعة نضع فيها أعلام مصر في كل نوافذ المنازل والشوارع ونشجع المنتخب، ونطلب من الآباء المصريين أن يلبسوا أطفالهم تيشيرت منتخب مصر يوم الجمعة ومحتاجين يكون الجمهور متحمس ومساندة وأنا عارف أنه هيآسى خلال المباراة لأننا سنلاعب منتخب قوى زى السنغال، وأطلبهم بارتداء قميص المنتخب ويكونوا اللاعب رقم 12 ومن الممكن أن نخرج محمد صلاح وننزل اللاعب رقم 12".