شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريات يتنافسن بنصف نهائى كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، بعد قليل، منافسات اليوم الثالث لبطولة كأس العالم للخماسى الحديث، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 22 حتى 27 مارس الجارى، ويشهد اليوم إقامة منافسات الدور نصف النهائي للسيدات.

وتخوض خمس بطلات مصريات منافسات نصف النهائى وهن: أميرة قنديل، ملك إسماعيل، سلمى أيمن، هايدى عادل و زينة عامر.

وتم تقسيم الـ36 لاعبة المتأهلات للدور نصف النهائي إلى مجموعتين تضم الأولى بطلتي مصر سلمى أيمن وهايدي عادل. بينما تضم المجموعة الثانية البطلات أميرة قنديل، ملك إسماعيل، وزينة عامر، وبحسب النظام الجديد للعبة تتأهل 18 لاعبة فقط من الـ 36 إلى النهائى.

وأقيمت أمس منافسات السلاح الترتيبية للسيدات، واحتلت هايدي عادل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 250 نقطة، تلتها أميرة قنديل في المركز الرابع برصيد 245 نقطة، ثم ملك إسماعيل في المركز الرابع عشر برصيد 215 نقطة، وزينة عامر في المركز الثالث والعشرين برصيد 205 نقطة وأخيرا سلمى أيمن في المركز الـ30 في الترتيب العام برصيد 185 نقطة.

وتصدرت الألمانية ريبيكا لانجرير الترتيب العام برصيد 255 نقطة متساوية مع المجرية سارولتا سيمون صاحبة المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

وتنطلق اليوم منافسات نصف النهائى للمجموعة الأولى فى تمام الساعة 11 صباحا بمسابقة النقاط الإضافية للسلاح يليها السباحة ثم الليزر رن (العدو والرماية) في تمام الساعة 12 ظهرا.

فيما تبدأ منافسات المجموعة الثانية في تمام الثالثة عصرا.

وتتأهل إلى النهائي السبع لاعبات الاوائل من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل اربع لاعبات تحقيقا للنقاط في المجموعتين لتكتمل الـ 18 لاعبة المتأهلات للنهائي.

ويقود منتخبنا الوطني للخماسي الحديث جهاز فنى مكون من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني رؤوف حسام و ياسر حفني المستشار الفني ومحلل الأداء.