شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال.. مؤتمر صحفى لـ كيروش ومحمد صلاح بالدفاع الجوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، ومحمد صلاح قائد المنتخب مؤتمرا صحفيا فى الخامسة إلا ربع مساء اليوم الخميس، فى استاد الدفاع الجوى للحديث عن مباراة مصر والسنغال المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة فى ذهاب الدور الحاسم من تصفيات المونديال.

ويسعى الفراعنة إلى تعويض فقدانهم لقب كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالى، وتحقيق الفوز فى مجموع المباراتين والتأهل إلى المونديال.

فى المقابل، يرغب آليو سيسيه المدير الفنى للسنغال في الحفاظ على إنجازه القاري بخطوة جديدة ضمن له البقاء على مقعد المدير الفني والتواجد في شتاء قطر المنتظر.

وخاص المنتخب الوطني تدريباته الجماعية أمس الأربعاء في ثالث أيام المعسكر المقام حاليا على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة السنغال المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

شهد المران مشاركة جميع اللاعبين المنضمين للقائمة وعددهم 23 لاعبا، كما منح البرتغالي كيروش ربع ساعة في بداية المران لوسائل الإعلام لتصوير جزء من المران.

ويشهد المعسكر المغلق للمنتخب حالة من التركيز الشديدة بين اللاعبين والجهاز الفني أملا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود التيرانجا الجمعة المقبل تسهل على الفراعنة المأمورية في لقاء الإياب الذى يقام الثلاثاء المقبل في داكار.