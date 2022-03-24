شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد قرار تأجيل مباراة الهلال السودانى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح على مسئولى الأهلى والجهاز الفنى للفريق للفريق الأحمر عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة الهلال السودانى في ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لمدة 48 ساعة لتقام يوم 3 أبريل بدلا من أول أبريل.

وجاءت ارتياح الأهلى للاطمنان على حصول اللاعبين الدوليين على راحة كافية عقب الانتهاء من مواجهة السنغال في مباراة العودة بتصفيات كأس العالم والمقرر لها يوم 29 مارس الجاري بمدينة داكار السنغالية، لاسيما أن اللاعبين سيعودوا من رحلة سفر شاقة من الأراضي السنغالية عقب المباراة.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى يوم 3 أبريل المقبل.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني أول أبريل على استاد الأهلي والسلام قبل أن يتم تأجيلها بسبب ارتباط منتخب مصر بخوض مباراة العودة ضد السنغال يوم 29 مارس الجارى بالعاصمة السنغالية داكار.

وتقام المباراة في العاشرة مساءا على استاد الأهلي والسلام كونها ستقام فى شهر رمضان.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 13 نقطة ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الصعود إلى دور الثمانية الافريقي.