شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين قادوا الفراعنة إلى كأس العالم قبل مواجهة مصر والسنغال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، غدا الجمعة، مع منتخب السنغال على استاد القاهرة الدولى فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ويحلم البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، بقيادة منتخب مصر إلى التأهل إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر، ليكون المدرب الرابع في تاريخ الفراعنة الذى ينجح في التأهل للمونديال.

3 مدربين قادوا الفراعنة للمونديال..

ونجح المدرب الأسكتلندى جيمس ماكراى فى قيادة المنتخب إلى مونديال 1934، كما قاد محمود الجوهرى المنتخب إلى التأهل إلى مونديال 1990، وأخيرا نجح الأرجنتينى هيكتور كوبر المنتخب إلى التأهل لمونديال 2018.

ونجح 9 لاعبين فى هز شباك منتخب السنغال بقميص منتخب مصر خلال 14 مباراة تواجه فيه الفراعنة مع أسود التيرانجا، يتقدمهم عمرو زكى الذى نجح في تسجيل 3 أهداف آخر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2006.

ويلتقى منتخبا مصر والسنغال يومى 25 و29 مارس الجاري، فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضي، والتى حسمها منتخب السنغال، ليُتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح.

وسيكون موعد مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، هو الجمعة 25 مارس فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مار فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي.