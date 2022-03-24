شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال.. أحمد شوبير لـ كيروش: اشتغلت واجتهدت وتحملت الهجوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامى أحمد شوبير نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال غدا الجمعة في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات فى قناة أون تايم سبورتس، "أولا بنشكرك يا كابتن كيروش لأننا مع بعض وصلنا نهائي أمم أفريقيا ونشكرك على الوصول إلى ملحق كأس العالم، بشكرك لأنك اشتغلت واجتهدت وتحملت الهجوم".

وأضاف أحمد شوبير: "رسالتك وصلت يا كيروش لكل الجماهير المصرية اللى بتساندك.. وعاوز أقولك أن لا يوجد حديث إلا عن مواجهة مصر والسنغال وأيضا فى إدارتك لهذه المباراة والوصول بنا إلى كأس العالم للمرة الرابعة فى تاريخنا والثانية على التوالى".

وكان كارلوس كيروش قد أكد فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعبون بخير وجاهزون للمباراة ولا توجد لدينا إصابات، والكل يعرف أهمية المباراة ونتأهل منها إلى كأس العالم، وده السبب اللى خلى كل اللاعبين لديها الثقة أنها تفوز بهذه المباراة، ومن الطبيعى أنها ليست سهلة علينا ولا على السنغال".

وأضاف كيروش: "المباراة هتكون 180 دقيقة أول 90 هتكون هنا في القاهرة والـ90 دقيقة الأخرى فى السنغال، طبيعى أن يكون اللاعبون متحمسين ولديها تحدٍ قوى وجاهز لعمل أي شيء من أجل التأهل كلنا ندرك حجم المسئولية التي علينا".

وأوضح مدرب المنتخب: "أقول للجماهير المصرية مباراة الجمعة محتاجين الـ100 مليون مصري على قلب رجل واحد، ونحترم منتخب السنغال ومعانا 48 ساعة نضع فيها أعلام مصر في كل نوافذ المنازل والشوارع ونشجع المنتخب، ونطلب من الآباء المصريين أن يلبسوا أطفالهم تيشيرت منتخب مصر يوم الجمعة ومحتاجين يكون الجمهور متحمس ومساندة وأنا عارف أنه هيآسى خلال المباراة لأننا سنلاعب منتخب قوى زى السنغال، وأطلبهم بارتداء قميص المنتخب ويكونوا اللاعب رقم 12 ومن الممكن أن نخرج محمد صلاح وننزل اللاعب رقم 12".