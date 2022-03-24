شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: أطالب الجماهير برفع علم مصر فى المنازل وارتداء قميص الفراعنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على حاجة الفراعنة لوقوف الـ100 مليون مصرى على قلب رجل واحد خلفهم غدا الجمعة، وقال" المباراة تحدٍ كبير لنا أتمنى أن نكون مستعدين لها".

وقال كارلوس كيروش، فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس، "اللاعبون بخير وجاهزون للمباراة ولا توجد لدينا إصابات، والكل يعرف أهمية المباراة ونتأهل منها إلى كأس العالم، وده السبب اللى خلى كل اللاعبين لديها الثقة إنها تفوز بهذه المباراة، ومن الطبيعى أنها ليست سهلة علينا ولا على السنغال".

وأضاف كيروش: "المباراة هتكون 180 دقيقة أول 90 هتكون هنا فى القاهرة، والـ90 دقيقة الأخرى فى السنغال، طبيعى أن يكون اللاعب متحمس ولديه تحدٍ قوى وجاهز لعمل أي شيء من أجل التأهل كلنا ندرك حجم المسئولية التي علينا".

وأوضح مدرب المنتخب: "أقول للجماهير المصرية مباراة الجمعة محتاجين الـ100 مليون مصري على قلب رجل واحد، ونحترم منتخب السنغال ومعانا 48 ساعة نضع فيها أعلام مصر في كل نوافذ المنازل والشوارع ونشجع المنتخب، ونطلب من الآباء المصريين أن يلبسوا أطفالهم تيشيرت منتخب مصر يوم الجمعة ومحتاجين يكون الجمهور متحمس ومساندة وأنا عارف أنه هيآسى خلال المباراة لأننا سنلاعب منتخب قوى زى السنغال، وأطلبهم بارتداء قميص المنتخب ويكونوا اللاعب رقم 12 ومن الممكن أن نخرج محمد صلاح وننزل اللاعب رقم 12".