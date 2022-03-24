شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد إيهاب "لكل مجتهد نصيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل مجتهد نصيب جملة تنطبق على البطل الأوليمى فى رفع الأثقال محمد إيهاب، بعد، تتويجه بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دى جانيرو، فى ظل حكم إيقاف الكازاخستاني نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية.

و جاءت ميدالية ريو دى جانيرو بمثابة تعويض إخفاق إيهاب فى بطولة العالم الأخيرة فى أوزبكستان، فى ظل إصابة الكتف بعد وضع آمال عريضه على حصد الذهب مثل عادته خاصة بعد العودة من الإيقاف لمدة عامين .

ولكن إنجازات محمد إيهاب التى لا حصر لها تجعله كبيرا فى اللعبة مهما خسر من بطولات، حيث إنه على المركز السابع أمس بمنافسات وزن 81 كجم ببطولة العالم فى منافسات الخطف، قبل أن ينسحب من منافسات النتر متأثراً بإصابة الكتف.

محمد إيهاب من مواليد 21 نوفمبر عام 1989 فى محافظة الفيوم، واحتفل بزفافه فى فترة حظر كورونا، ويعد إيهاب أحد الأبطال الكبار فى لعبة رفع الأثقال فى مصر والحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل.

محمد إيهاب لم يستسلم إلى الصعوبات فى ملف إيقاف وحرمان لاعبى مصر من المشاركة فى الأولمبياد، خاصة بعد إعلانه الاعتزال، ثم العودة مجددًا بعد تدخل الوزارة والمسئولين وتقديم طعن.

وتوجه محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهر فبراير قبل الماضى من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، وعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية) قبل أن يعود للتديبات مجددا لأمل المشاركة فى طوكيو 2021 قبل الإعلان الرسمى عن عدم المشاركة.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد إيهاب فى الصور التالية :