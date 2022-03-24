شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منافسات نصف نهائى الرجال فى كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الخميس، منافسات نصف نهائى الرجال، خلال بطولة كأس العالم للخماسى الحديث، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجارى، بمشاركة 36 لاعباً، على أن يتأهل 18 لاعبا للدور النهائى.

تمكن 7 مصريين من التواجد بالدور نصف النهائى لمنافسات الرجال، وشاركت مصر فى منافسات البطولة بفريق مكون من 12 لاعبا، وهم "إسلام حامد، محمد حسام، أحمد أشرف، مهند طارق، نور الدين كريم، إياد الكاشف، معتز وائل، عمر وائل، محمد أسامة الجندي، يوسف القرني، سيف البنداري، مصطفى عمرو".

وتمكن الرباعى "محمد الجندى، معتز وائل، أحمد حامد وإسلام حامد" من التأهل عن المجموعة الأول للتصفيات، حيث تصدر الجندى المجموعة برصيد 1190 نقطة بالتساوى مع مواطنه "معتز".

فيما يتواجد "أحمد حامد" بالمركز السابع برصيد 1168 نقطة وزميله "إسلام" برصيد 1158 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وشهدت المجموعة الثانية للتصفيات تأهل الثلاثى "محمد حسام، ومهند طارق وإياد الكاشف" إلى نصف النهائي، عقب حصول "حسام" على 1171 نقطة بالمركز الرابع للمجموعة.

وحصد "مهند" 1169 نقطة وضعته بالمركز السابع للمجموعة، وجاء "إياد" فى المركز الثامن عشر برصيد 1156 نقطة ليتواجد فى نصف النهائى ضمن أفضل 6 أرقام يتم تأهلهم عقب وصول أصحاب المراكز ال 15 الأولى من المجموعتين.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسى الحديث بالموسم الحالى تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى نهائي كأس العالم.

وعقب انتهاء بطولة القاهرة ستقام بطولة كأس العالم الثانية ببودابست (المجر) بداية من 26 إبريل الى 1 مايو، ثم يليه كأس العالم الثالث ببلغاريا خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو، يليه كأس العالم بتركيا خلال الفترة من 7 إلى 12 يونيو، ثم نهائي كأس العالم المقرر إقامته خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو بتركيا.