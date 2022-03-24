ليفربول يحدد بديل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، عن دخول الجناح البرازيلي رافينيا لاعب فريق ليدز يونايتد، ضمن أهداف نادي ليفربول تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من نادي ليفربول، فأن النادي الإنجليزي يستهدف ضم رافينيا حال إذا فشل "الريدز" في تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول ينتظر معرفة مصير ليدز في ظل صراعه على الهبوط خلال هذا الموسم، حيث ستكون تكلفة ضم رافينيا أقل.

ويعتبر رافينيا (25 عامًا) ضمن أهداف أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة لعل أبرزهم الثلاثي برشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي.

واستطاع الدولي البرازيلي خلال هذا الموسم أن يشارك في 27 مباراة مع ليدز يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي ليسجل تسعة أهداف ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

في المقابل، فمن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، إلا أن الدولي المصري لا يُمانع من تجديد عقده بشرط حصوله على 500 ألف جنيه إسترليني بحسب صحيفة "ذا صن".

المقابل المادي الذي حدده صلاح وجد رفضًا من جانب إدارة ليفربول والتي لا تريد تخطي هيكل الأجور في الفريق.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 42 مليون جنيه إسترليني.