السعودية تنتظر.. مواعيد مباريات تصفيات آسيا للصعود للمونديال

ويتصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيد 19 نقطة، في المقابل يأتي المنتخب الياباني في المركز الثاني بـ18 نقطة، أما المنتخب الأسترالي يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

محمد يوسف

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