السعودية تنتظر.. مواعيد مباريات تصفيات آسيا للصعود للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
يواجه المنتخب الأسترالي نظيره الياباني في لقاء ينتظره المنتخب السعودي والذي سيواجه المنتخب الصيني مساء اليوم.
تعثر المنتخب الأسترالي أمام اليابان يعني تأهل منتخب السعودية إلى مونديال قطر.
ويتصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيد 19 نقطة، في المقابل يأتي المنتخب الياباني في المركز الثاني بـ18 نقطة، أما المنتخب الأسترالي يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
تصفيات آسيا
أستراليا × اليابان.. الموعد 11:10 صباحًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس آسيا.
كوريا الجنوبية × إيران.. الموعد 1 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس آسيا 1.
لبنان × سوريا.. الموعد 2 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس آسيا.
الصين × السعودية.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس آسيا.
العراق × الإمارات.. الموعد 7 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس آسيا 1.