بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في الملحق الأوروبي

أبرز مباريات الخميس الناري، عندما يلعب المنتخب الإيطالي ضد نظيره المقدوني في مباريات تصفيات الملحق.

ينتظر عشاق الكرة العديد من المباريات وتحديدًا في تصفيات الملحق بأمم أوروبا والمؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

محمد يوسف

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