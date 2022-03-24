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بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في الملحق الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الكرة العديد من المباريات وتحديدًا في تصفيات الملحق بأمم أوروبا والمؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

أبرز مباريات الخميس الناري، عندما يلعب المنتخب الإيطالي ضد نظيره المقدوني في مباريات تصفيات الملحق.

في المقابل سيواجه المنتخب البرتغالي والذي فقد فرصة التأهل مباشرة لمونديال قطر نظيره التركي.

تصفيات أمم أوروبا

إيطاليا × مقدونيا.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

السويد × التشيك.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

البرتغال × تركيا.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويلز × النمسا.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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