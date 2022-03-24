شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يضع الليلة خطة الفراعنة لاصطياد اسود السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم لاعبى المنتخب المصرى لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش إستعداداتهم على ملعب الدفاع الجوى لملاقاة السنغال غدا على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباراة الاياب المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 .

ومن المقرر أن يتواجد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر وبرفقته محمد صلاح قائد الفريق للحديث بالمؤتمر الصحفى الذى يقيم اليوم للحديث عن مواجهة منتخب السنغال .

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى و فى خط الدفاع احمد فتوح و محمود الونش و محمد عبد المنعم و عمر كمال عبد الواحد و فى خط الوسط حمدى فتحى و عمرو السولية و محمد الننى وفى الهجوم محمد صلاح و مصطفى محمد و محمود حسن " تريزجيه " .

و أطمأن الجهاز الفنى والطبى على جاهزية محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، ولحاقه بمباراة السنغال، بعدما خضع اللاعب لبرنامج تأهيلى فى المعسكر ليتأكد جاهزيته حيث كان يعانى من آلام فى وجه القدم.