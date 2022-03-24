شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية للتايكوندو بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس منافسات بطولة الجمهورية تحت 17 سنة، والتى تستمر حتى 27 مارس الجارى بالعباسية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد مد فترة البطولة 24 ساعة ، حيث كان مقرر إقامتها حتى 26 مارس الجارى ولكن نظرا لكثرة عدد المشاركين فتقرر مدها لتستمر حتى 27 مارس .

كان منتخب التايكوندو قد غادر إلي ألمانيا لإقامة معسكر دولي مشترك مع المنتخب الألمانى فى تجربة جديدة للمنتخب فى إطار الاستعداد لخوض بطولة إسبانيا المفتوحة فئة الـ G2 التى تقام يومى 2 و 3 أبريل المقبل.

تضم البعثة نادين عمرو، شهد سامي، منه الله مدحت، روان محمد ، ايه محمد محمود، تقي شعبان ويوسف عصام، أحمد وائل، عمر شراقي، مصطفي فرج، إياد بركات، محمد فرج، رامي عيسي، ويرافقهم أسامة سيد و محمد مجدي مدربى المنتخب ومحمد السرجانى محلل الاداء ، على أن يلحق بالبعثة بأسبانيا محمد عجيزة عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الاول ومعه أحمد الشباسي مدرب الفريق ولاعب المنتخب احمد راوى .