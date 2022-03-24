تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الخميس 24 مارس/ آذار 2022، عدة مباريات مهمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بجميع القارات.



وتنطلق الخميس مباريات المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات آسيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022، كما تقام مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي، بينما تلعب بعد منتصف الليل مواجهات المراحل الأخيرة بتصفيات أمريكا الجنوبية.

يحل منتخب عمان ضيفا على نظيره الفيتنامي في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، الخميس، حيث تنطلق المباراة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC داخل السعودية وقناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

يستقبل منتخب لبنان نظيره السوري في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، حيث تنطلق المباراة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC داخل السعودية وقناة أبوظبي داخل الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

يحل المنتخب السعودي ضيفا ثقيلا على المنتخب الصيني في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا، حيث تنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC داخل السعودية وقناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

يلتقي منتخب العراقي مع نظيره الإماراتي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022، حيث تنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC داخل السعودية وقناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

يضرب المنتخب الإيطالي موعدا مرتقبا مع منتخب مقدونيا الشمالية في نصف النهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن القارة العجوز.

وتنطلق مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتقي منتخب البرتغال بنظيره تركيا في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، حيث تنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري.

يواصل المنتخب البرازيلي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية رغم حسم تأهله بشكل رسمي منذ أكثر من جولة، حين يلاقي تشيلي في الجولة 17، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 فجرا بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.