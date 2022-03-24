شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه التأمين فى الجولة الثالثة من دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس، أولى مباريات الجولة الثالثة من ربع نهائي بطولة دورى السوبر لكرة السلة، والذى يقام بنظام best of 5 على ملاعب الأندية والتى تستمر حتى 31 مارس الجارى.

وتقام المباريات على ملاعب الأندية المشاركة فى البطولة، وهى الأهلى والزمالك والجزيرة والاتحاد وسبورتنج والاتصالات، وسموحة، ومصر للتأمين . ومن المقرر أن يلتقى اليوم الأهلى مع مصر للتأمين ، على أن تقام مباريات الجولة يوم السبت 26 مارس . وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الأهلي على ضيفه مصر للتأمين 84-49 ، والحولة الثانية فوز الاهلى بنتيجة 81-46 أيضا ، و حال فوز الأهلى فى مباراة اليوم يكون قد حصل على بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائى .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن موعد مباريات الدور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر رجال ، والمقرر لها أبريل المقبل .

ووفقا للمواعيد التى أعلنتها لجنة المسابقات فإن المباريات ستقام بنظام BEST OF 5 ، أيام 22 و 24و 26 و 28 و 30 أبريل القادم ، على أن تقام بالإسكندرية ، وليس القاهرة .