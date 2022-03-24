شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستغل فترة التوقف لإعادة توظيف اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ، فترة التوقف الحالية في الدوري لمشاركة المنتخب في مباراتي السنغال بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك في إعادة توظيف عدد من اللاعبين لسد العجز في صفوف الفريق وتعود اللاعبين علي خطة اللعب الجديدة التي يطبقها فيريرا منذ توليه المهمة.

وقام فيريرا بتغيير خطة اللعب التي كان يلعب بها الزمالك من 4 / 2 / 3 / 1 الي 4 / 3 / 3 وهو ما جعل فيريرا مضطر لتعديل وتوظيف أماكن ومراكز اللاعبين ليتماشوا مع الخطة الجديدة ، وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين هو يوسف أوباما الذي يجيد في مركز صانع اللعب وهو المركز الذي اختفي مع الخطة الجديدة ، ليدرس فيريرا الدفع باوباما في مركز الوسط بجوار طارق حامد وامام عاشور ليصبح ثلاثي الوسط أوباما وطارق وعاشور ، علي ان يلتزم طارق حامد بالواجبات الدفاعية، ويقوم الثنائي امام عاشور واوباما بعمل المساندة الهجومية لثلاثي الهجوم.

كما يبحث فيريرا تغيير مركز اسلام جابر ليكون في الظهير الأيمن لسد العجز في هذا المركز في ظل تراجع مستوى حمزة المثلوثي وحازم امام ، لحين التعاقد مع ظهير ايمن مميز او عودة عمر كمال عبد الواحد من الإعارة لفريق فيوتشر، فيما يبحث فيريرا توظيف محمد عبد الغني في مركز الوسط المدافع ليكون بديلا لطارق حامد في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمحمد اشرف روقا الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

في سياق مختلف أجرى فيريرا اتصالا هاتفيا بلاعبي الفريق المتواجدين في المنتخب لدعمهم قبل مواجهة السنغال المقرر لها غدا الجمعة فى ذهاب الدور النهائي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وطلب فيريرا من اللاعبين تقديم أفضل مستوياتهم والتركيز في مباراتي السنغال لتحقيق انجاز شخصي لهم وإنجاز للمنتخب بصفة عامة لاسعاد الجماهير والرد علي الانتقادات التي طالت لاعبي الزمالك في الفترة الماضية وتحديدا عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

ويضم المنتخب الوطني في معسكره الحالي 6 لاعبين من الزمالك وهم : محمد أبو جبل، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو .