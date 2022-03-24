شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض أولى وديات فترة التوقف اليوم بمواجهة عرب أفريكانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم عصر اليوم الخميس أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام بسبب الاجندة الدولية بمواجهة فريق عرب أفريكانو خاصة وأن الجهاز الفني طالب بضرورة تنظيم 6 مباريات ودية في الفترة المقبلة.

يأتي هذا من أجل تجريب مجموعة من الخطط الفنية بجانب إشراك عدة لاعبين في أكثر من مركز لتحقيق المرونة التكتيكية والعمل علي تدارك الأخطاء الفنية التي تم الوقوع فيها خلال المباريات الماضية.

وتتوقف البطولة المحلية بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

هدد الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم لاعبيه بتوقيع عقوبات مادية مغلظة حال زيادة أوزانهم خلال فترة توقف الدوري، مشدداً على أن اللاعبين سوف يخضعون إلي قياس أوزان وذلك قبيل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق يومياً.

وكان المدير الفني للدراويش وجهازه المعاون قد حذروا اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الراحة حتي لا تتأثر معدلات لياقتهم البدنية.

وعكف الجهاز بالإسماعيلي، علي وضع برنامج غذائي مخصص بشكل منفرد لكل لاعب، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة المثلى لكافة أعضاء الفريق ، ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني للفريق الذى يترأسه حمد إبراهيم سعيًا للنهوض بالجانب البدني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية.